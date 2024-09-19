高校野球大好き芸人のかみじょうたけしといけだけつやがYouTube「かっ飛BASE!BALLCHANNEL」を更新。47都道府県の高校球児歴代ベストナインの「神奈川編」を発表した。いけだが「日本で一番お客さんが入る地方大会」と評した神奈川からはきらめくような人気選手が顔を揃えた。2人の意見が一致したのは一塁手、捕手、投手の3ポジション。意見の分かれた三塁手は茂木栄五郎（桐蔭学園）も出たが、かみじょうが選んだ東海大