僕が見たかった青空の冠番組『坂道の向こうには青空が広がっていた。』（通称：坂青／フジテレビほか毎週火曜深夜0時25分〜0時55分）と連動した連載「僕青日記〈ライフ〉をお届けします！」が、TV LIFEにて連載中。Webではその完全版を掲載します。第5回は持永真奈さん＆柳堀花怜さんが、大好きなお風呂のことや怖がりな一面について話してくれました。 ◆お2人はよく一緒にスーパー銭湯に行くそうですが、何かきっかけ