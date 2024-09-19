当時、従業員だった男性に性的暴行を加えたとして、買い取り専門店「モノ・ループ」の社長ら男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、東海3県などで買取専門店を展開する「モノ・ループ」の社長・眞中佑斗容疑者(27)と、役員の平野孝典容疑者(45)です。眞中容疑者らは2024年5月、タイ・バンコクのホテルで、当時従業員だった男性に役員の立場を利用して乱暴をした不同意性交の疑いが持たれています。2人は当時