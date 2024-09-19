Image: Sherri L Smith トップ画像を見たら、勃ってるモノもしぼむ気がしますが、こちらED治療マシンです。1億5000万人が悩むEDアメリカ国立衛生研究所によれば、ED（勃起不全）に悩む男性の数は、アメリカだけで3000万人から5000万人、世界では少なく見ても1億5000万人ほどいるそうです。その多くは、40代から70代だそうですが、最近は40代未満の若者のEDが増えているという説もあります。2