歌手のビリー・アイリッシュが米大統領選挙でカマラ・ハリス氏への支持を表明した。ビリーと兄フィニアス・オコネルは、ＳＮＳのフォロワーたちに１１月に行われる次期大統領選挙に向けて早期登録と投票を促し、人々の生活は同選挙でハリス現副大統領がドナルド・トランプ前大統領に勝利するかどうかに「かかっている」と主張した。 【写真】３回目の来日を果たし、ファンから熱烈な歓迎を受けるビリー