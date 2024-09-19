人気YouTuberグループ「ばんばんざい」の流那（るな）がプロデュースするランジェリーブランド「Lulumerry」（ルルメリー）がこのほど、ブランド初のボディークリームを発売することを発表。流那自らがキャミソール姿で商品使用のモデルを務めた宣材写真も公開された。 【写真】キャミソール姿で新作ボディクリームを塗り込む流那新妻の「つるモチ肌」がまぶしいッ！