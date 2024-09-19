»³·Á¸©¤Ï¡ÖÂè2²ó¤ª¤¤¤·¤¤ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in¤ä¤Þ¤¬¤¿¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊÆÊ´¤À¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¡×¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï10·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¹ñÆâ¤ÇÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¡£±þÊçºîÉÊ¤Ï¹ñ»ºÊÆÊ´¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÊÆÊ´´ÞÍ­Î¨50¡ó°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É·Ï¥Ñ¥ó¡¢¿©¥Ñ¥ó¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢ÀÞ¤ê¹þ¤ß¥Ñ¥ó¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ô¥¶Îà¤Ê¤É¡£¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤«ºÇ½ª¿³ººÆü¡Ê12·î18Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇäÍ½Äê¤Î¾¦