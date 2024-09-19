ニューエラ(NEW ERA)と、おやつカンパニーのロングセラー商品「ベビースターラーメン」とのコラボレーションアイテムが登場。2024年9月26日(木)より、ニューエラ店舗ほかにて発売される。「ベビースターラーメン」コラボキャップ＆Tシャツ2024年で発売65周年を迎える「ベビースターラーメン」。今回のコラボレーションでは、「ベビースターラーメン」のパッケージを彩ってきた歴代のキャラクターやロゴを取り入れたキャップやTシャ