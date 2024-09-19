¥¯¥é¥Ö¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼çÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·×²è¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤Î·×²è¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡ØMirror¡Ù¤Ï19Æü¡¢¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Î²òÂÎ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥ô¥£¥ë¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿¡£¥Í¥ô¥£¥ë¤Ï¡Ö100Ç¯¤âÁ°¤Î¤â¤Î