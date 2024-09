MacRumorsは9月17日(米国時間)、「Apple Pulls iPadOS 18 for M4 iPad Pro After Bricking Complaints [Updated] - MacRumors」において、M4チップを搭載したiPad ProへのiPadOS 18アップデートが一時停止されたと報じた。アップデートを実行すると途中で失敗し、電源を入れることができなくなる可能性があるという。Apple Pulls iPadOS 18 for M4 iPad Pro After Bricking Complaints [Updated] - MacRumors○アップデート失敗の