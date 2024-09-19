¤Ê¤«¤­¤Ï¤é¤¢¤­¤³(@nakakihara)¤µ¤ó¤Î1ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢´éÌÌ¥Þ¥Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¤·¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ±¡¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤Ë¡£´Ç¸î»Õ¤Î¸ÀÆ°¤ËÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤ò¸«¤Æ¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£´éÌÌ¥Þ¥Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ØÌ¼¤¬´éÌÌ¥Þ¥Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤Ç¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©︎nakakihara nakakihara