2014Ç¯¤ËPlayStationVita¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÈÃ¥´Ô¡É¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ºîÉÊ¡ØFREEDOM WARS Remastered¡Ù¤ÎPlayStation5¡¦PlayStation4¡¦Nintendo SwitchÈÇ¤¬2025Ç¯1·î9Æü¤Ë¡¢SteamÈÇ¤¬2025Ç¯1·î10Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£PlayStation5µÚ¤ÓNintendo Switch¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤Ï¡¢¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£¡ÖFREEDOM WARS Remastered¡× - ANNOUNCEMENT TRAILER¡§https://youtu.be/vBZgjpose20ËÜºî¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä