Ä¹½÷¤ÎTikTok¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²ò¶Ø¤·¤¿ÄÔ´õÈþ9·î18Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç16ºÐ¤Î´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÔTikTok»Ï¤á¤Þ¤·¤¿ À§Èó¥Õ¥©¥í¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËTikTok¤Ç¤Ï¡¢9·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¸ª¤À¤·¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½