¡ÚËÌµþ»þ»ö¡ÛÃæ¹ñ¹­Åì¾Ê¿¼¥»¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÃË»ù¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»É¤µ¤ì¤¿ÃË»ù¤¬£±£¹Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï£¶·î¤Ë¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£¤ÇÆ±ÍÍ¤Î½±·â»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ºßÃæË®¿Í¤ËÍ¿¤¨¤¿¾×·â¤ÏÂç¤­¤¤¡£Æ±¹ñ¤«¤é¼Ò°÷¤é¤Î°ì»þµ¢¹ñ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à´ë¶È¤â½Ð»Ï¤á¤¿¡£¡Ö°ÂÁ´¤È°Â¿´¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÁ°Äó¤À¡£Áê¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¡£ËÌµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼´´Éô¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¼Ò°÷¤ÎÂÓÆ±