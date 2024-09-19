¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤¬8·î30Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö°úÂà»î¹ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É!! ¥Ò¥Ã¥È¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°ÊýË¡¤Ï?¡×¤ËÅÐ¾ì¡£µð¿Í°ÜÀÒ¤Ç¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á =BSJapanextÄó¶¡¡û¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤¬µð¿Í°ÜÀÒ¤Ç¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤¿ÇØ·ÊÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÏË­¤«¤Ê¸ý¥Ò¥²»Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¾®³Þ¸¶»á¤À¤¬¡¢2007Ç¯¤ËFA¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ò¥²¤òÄæ¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î