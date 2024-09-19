中国南部・広東省深圳市で日本人の男児が男に刺されて死亡した事件を受けて、東京都新宿区で19日夜、在日中国人の有志の呼びかけによる追悼集会が開かれた。【写真】深圳日本人学校の男児が亡くなった19日、校門前で花を手向ける地元の男性=2024年9月19日、中国・広東省深圳市、小早川遥平撮影雑居ビルの一室には、50人以上の中国人が集まった。献花台が設けられ、1分間の黙禱（もくとう）を捧げた。S