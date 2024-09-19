ツインエンジンは、TVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』より「シカ色デイズ」スペシャルアニメMVを9月19日に解禁、またせんとくんとコラボしたスペシャルビジュアルも解禁した。「シカ色デイズ」は、YouTubeでノンクレジットオープニング映像が公開された直後から拡散され、最終話を迎えた現在では2500万回再生を突破し、Spotifyの国内バイラルチャートでは1位を獲得した。今回解禁された「シカ色デイズ」のフルMVは、アニメ