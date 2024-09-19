気になる男性をデートに誘って断られてしまうと、咄嗟に「脈なしかも」と感じてしまうでしょう。でも、簡単に諦めたくない時ってあるはず。そこで今回は、デートに誘って断られたとしても次のチャンスにつなげる「対応策」を紹介します。都合が合わなかった場合は、また誘っていいかを確認する男性の都合が合わずに断られてしまった場合は、「都合がある」というのは言い訳という可能性もありますが、また誘っていいかを確認するよ