アイドルグループＢｅｔｙのリーダー、百川晴香（２８）がこのほど、都内でセカンド写真集「晴れのち、晴れ」（シャイニングウィル）の発売記念イベントを行った。 【写真】写真集のワンカット、百川晴香の色あせぬ魅力にドキッ クラウドファンディングで資金を募り、撮影は７月に沖縄、千葉、東京で実施。「自分が着たいもの、自分が好きなものを集めました。スタッフもこれまでに仲良くなったり、お世話