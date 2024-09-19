場を仕掛ける社会実験推進カンパニー「BAKERU」と、企業のオフィス移転支援や働く場を起点とした場づくりを展開する「ヒトカラメディア」は、10月中旬、共同事業プロジェクトとして「渋谷文化進化」を渋谷道玄坂にオープンする。同施設は、「酔う。寝る。整う。渋谷で最後まで遊べる場所」がコンセプトの新たな複合施設。事業主は「ヒトカラメディア」、運営は「BAKERU」、企画・プロデュースは「ヒトカラメディア」「BAKERU」が担