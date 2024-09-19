¿ÀÆàÀî¡¦Âç°ëÄ®¤ÎÀ¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç8·î13Æü¤Ëµ¯¤­¤¿¡¢¹ç·×4Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¡£¤³¤Î»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¹õ¤¤¼Ö¤Ï¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Î¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½ÂÂÚ¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£½ÂÂÚ¤ÎÎó¤ËÄÉÆÍ¡Ä¤Ï¤º¤ß¤ÇÇò¤¤¼Ö¤¬Ê¬Î¥ÂÓ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß²£Å¾8·î13Æü¸á¸å4»þº¢¡¢ÁêÌÏÏÑ±è¤¤¤òÁö¤ëÀ¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÇÂ¿½Å»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¡£¹õ¤¤¼Ö¤¬½ÂÂÚ