¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢27ÆüÅê³«É¼¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1É¼Áý¤¨¡¢·×736É¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£30Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¹¨ÃÓ²ñÀ¯¸¢¡×¡¢Æ°¤¤¤¿1²¯±ß¸«¤¨¤ÌÇÉÈ¶¥Þ¥Í¡¼¤ÎÁ´ËÆ¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿»ö·ï¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ËÙ°æ³Ø¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¼­¿¦¤ËÈ¼¤¦·ç°÷Êä½¼¤Ç¹â¶¶Í´²ð»á¤¬·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Á¼ÃÖ¡£µÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤ÏÆ±¿ô¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ368É¼¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÃÝÆâË¾¡Û