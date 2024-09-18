NTTドコモがレシート登録でdポイントが貯まる新しい“ポイ活”サービス「dマイレージ」を提供開始！NTTドコモとインテージ、インテージの子会社であるリサーチ・アンド・イノベーション（以下、RnI）は17日、対象商品を購入してレシートと商品バーコードを登録すると共通ポイントサービス「dポイント」が貯まる新たなサービス「dマイレージ」を2024年9月17日（火）から開始すると発表しています。これにより、いつもの買い物に「お