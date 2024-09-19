漫画『ザ・ファブル』初のゲームタイトルとなるゲーム『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』が2025年にリリース決定。Nintendo Switch・Steam向けで、Steamストアページが公開された。ゲーム全体としては「ローグライク」タイプで、漫画のコマを配置してバトルを行うという、斬新なシステムを搭載している。『ザ・ファブル』は南勝久によるアクション漫画。どんな相手も6秒以内に殺してしまう伝説の殺し屋・ファブルが、ボスから