レトロでかわいい80年代風のキャラクターたちが大集合した「タマ＆フレンズ80sドアプレート風チャーム」が全国のカプセルトイ自販機より9月下旬登場！☆ドアプレートっぽさがおもしろかわいい（写真12点）＞＞＞かつてお部屋の扉に掛けていたチャームプレートをイメージし、ミニチュア化した「タマ＆フレンズ80sドアプレート風チャーム」がやってきた。おなじみの「タマ&フレンズ」のキャラクターに加え、レトロキャラクタ