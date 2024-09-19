PCやマグカップなどにハートを抱えたサンリオキャラクターのマスコットをひっかけて楽しめる、ガシャポン（R）新フィギュアシリーズ「ちょこぴょんマスコット」が登場！☆可愛いが溢れる「ちょこぴょんマスコット」（写真10点）＞＞＞ガシャポンから新フィギュアシリーズ「ちょこぴょんマスコット」が登場♪PCやマグカップなどに引っ掛けられる新フィギュアシリーズの第1弾はサンリオキャラクターズたちです。サンリオキャラク