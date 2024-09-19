2024年7月7日から放送中のアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編・第11話の先行カット＆あらすじが公開された。『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始した漫画。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7700万部を突破している大人気コミックで、現在最新刊となる84