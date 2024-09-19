YouTubeチャンネル登録者数80万人を超えるYouTuber音楽ユニット・MELOGAPPAが、初のオリジナルアルバム『SARA』をリリースした。今作は、2024年9月18日（水）に配信リリースされ、10月9日（水）に通常版CDが一般発売される。 この制作に向けて実施されたクラウドファンディングには2,124人のファンが応え、目標金額の1308%にあたる39,252,617円の支援が集まり大成功を収めた。 初のオリジナルアルバム『SARA』では、