10月12日（土）～10月14日（月・祝）の3日間、大阪・ミナミエリア一帯の20会場以上のライブハウスに400組以上のアーティストが集結する『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” MINAMI WHEEL 2024』のタイムテーブルが発表された。 チケットは3DAYSはソールドアウト。各日1DAYを一般発売中。 そしてさらに、当日楽しめる特典がいっぱいの「ミナホ V.I.P CLUB」も登場。限定の PASS ホルダーや、V