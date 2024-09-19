パリオリンピック™で正式採用され今注目のブレイキン、実は熊本でもアツいんです。若きBボーイとBガールの挑戦に密着しました。 【写真を見る】Shigekixも注目「ブレイキン全国大会」熊本の小中学生が “背中からバク宙” の大技に挑戦！ 全国大会『ブレイキンサミット2024』 スポーツの聖地、国立代々木第2体育館で開かれたのが、小中学生が出場するブレイキンの全国大会。その名も「ブレイキンサミ