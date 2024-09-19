メ～テレ（名古屋テレビ） ブランド品の買取などを行う「モノ・ループ」の社長と前社長が、元従業員の男性に性的暴行をしたとして逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中村区に本社がある買い取り専門店「モノ・ループ」の社長、眞中佑斗容疑者（27）と前社長平野孝典容疑者（45）です。 警察によりますと2人は今年5月、タイのバンコクにあるホテルで元従業員の男性に対し、