メ～テレ（名古屋テレビ） 「国債の特別な投資案件がある」などとうそを言い、担保金名目で3人からあわせて22億円をだまし取ったとして、弁護士の男ら3人が名古屋地検特捜部に逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京弁護士会所属の弁護士で愛知県清須市に住む斉藤宏和容疑者（34）ら男3人です。 地検特捜部によりますと、3人は去年12月ごろから今年5月ごろにかけて「国債の特別な投資案件に参加すれば、