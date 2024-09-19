´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï20Æü¡¢»§Ëà¡¦Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À­¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 20ÆüÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤È°¤µ×º¬»Ô¤Ç34ÅÙ¡¢¼¯²°»Ô¤Ç33ÅÙ¡¢Ëíºê»Ô¤È¼ï»ÒÅç¤Ç32ÅÙ¤Ê¤É¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç30ÅÙ°Ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¡¢Æü¼ÍÎÌ¤Ê¤É¤«¤é¿äÄê¤¹¤ëÇ®Ãæ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë4ÃÊ³¬¤Î»ØÉ¸¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö´í¸±¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤ÈÍ½