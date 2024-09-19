LUNA SEA ¤¬·ëÀ®35¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Âè2ÃÆ¡ÖLUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2-¡×¡£2024Ç¯8·î25Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤ò¡¢¥¸¥ç¡¼²£¹Â¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£º£Ç¯35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿LUNA SEA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄ¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç´Ñ¤¿¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÁ°¤ËLUNA SEA¤¬¸½ºß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ØLUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯