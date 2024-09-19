西友では、2024年9月19日から10月2日まで、西友のプライベートブランド「みなさまのお墨付き『生活応援緊急値下げ！』」、また「円高還元セール（第2弾）」を実施しています。 「みなさまのお墨付き」の中から全46品目が値下げ！西友PB「みなさまのお墨付き」の中から購買頻度が高い商品を厳選し、245店舗（北海道除く）で「みなさまのお墨付き『生活応援緊急値下げ！』」を実施しています。対象商品は、対象商