Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¡¢KAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê40¡Ë¡¢Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê31¡Ë¡¢timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¤Ë¤è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬19Æü¤Ë¹¹¿·¡£»£±ÆÃæ¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÁáÄ«¤«¤éÆóµÜ¤Î±¿Å¾¤Ç»³ÅÄ¡¢µÆÃÓ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤òË¬¤ì¤¿¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤Æ3¿Í¤Ç¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡ÊµÆÃÓ¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÆóµÜ¤Î»ØÎá¤Î¤â¤ÈµÆÃÓ1¿Í¤Ç