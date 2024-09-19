ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢²¬ÅÄ¾­À¸¡¢µÓËÜ²È¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¿å¿§¥¹¡¼¥Ä¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹ËþÅç¤Ò¤«¤ê¸ø³«28Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬280Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤â40²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈ¿¶Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¼ç±é¤ÎËþÅç¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ë¤â¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Éá