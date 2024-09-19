Microsoftは現地時間9月18日、Pythonを利用するデータサイエンティストのために便利な拡張機能をまとめた新たなVisual Studio Code(以下略、VS Code)用「Python データ サイエンス拡張パック」のリリースを開発者ブログで発表した。○Pythonを利用するデータサイエンティストのために便利な拡張機能をまとめたパッケージ「Python Data Science」Visual Studio CodeのMarketplace「Python Data Science」(公式Webサイト)拡張パック