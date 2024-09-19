Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ³Ú¤·¤¤¥­¥ã¥ó¥×¤äBBQ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥í¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò±¿¤Ö¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¶á¤¤¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Êâ¤¯¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÅÆ°¥­¥ã¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¡ÖIZELL-EC20¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¥ì¥Ý