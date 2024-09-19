お笑いコンビの千鳥がMCを務めるPrime Videoの新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』(10月31日18:00〜配信スタート)への参戦芸人が発表された。『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』参戦芸人この番組は、笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが1日限りのオリジナルコンビを結成し、最強新コンビ(＝ゴールデンコンビ)の座をかけ、襲い掛かる様々なお題に即興コントで挑むもの。ステージごとに観客200人が“一番