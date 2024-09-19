µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤ÈµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç?¿ÀÁöÎÝ?¤òÏ¢È¯¤·ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï´Ý¤¬¸«¤»¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿´Ý¤ÏÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸åÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³ÈÂç¤·ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï£³ÈÖ¡¦µÈÀî¤¬Æþ¤ë¤È¡¢µ¾ÂÇ¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿µÈÀî¤ËÂÐ¤·Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥±¥¤¤¬Äã¤á¤ËÅêµå¡£´Ý¤ÏÆóÎÝ¤«¤é¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ò