¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/19¡ÛÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¡Ê¤Ä¤Ê¡¦¤±¤¤¤È¡¿25¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè39²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN¡¿WINTER ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡¿9·î7Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î´¶ÁÛ¤äÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎø¥ª¥ª¥«¥ß¡×Àî¸ý°ª¡¦¹Ë·¼±Ê¡¦Èõ¸ý¹¸Ê¿¡¢¡È¤¢¤ª¤Ä¤Ê¤Ø¤¤¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¥×¥ê¥¯¥éº£²ó¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢TGC¤È¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·