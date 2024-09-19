一緒に生活を送る上で、会話によるコミュニケーションはとても重要です。しかし実は、夫の言動には裏がある場合も…。今回は、注意すべき夫の言動について掘り下げていきましょう。高圧的な言い回しには注意夫から「お前は俺がいないとダメだな」という言葉を聞くと嬉しくなりますが、これがあなたへの愛情から来ているとは限りません。あなたを見下し、自分の命令をきかせようとしている可能性も…。ふたりの関係において、この言