ある言動が、周りからの評価を下げる原因になりかねません。今回は、周りがドン引きする言動を紹介します。約束の時間を守れない繰り返し遅刻をすることは、相手に失礼な行為と受け取られがちです。時間厳守は、相手への敬意を示す最低限のマナーだといえるでしょう。意見を強引に押し通す自分の意見ばかりを押し通そうとする態度は、避けたほうが賢明です。互いの考えを尊重し、平穏な話し合いを目指しましょう。思いやりのない自