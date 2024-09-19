夫の予想外の行動や発言に、翻弄されてしまうこともあるかもしれませんね。こちらでは、結婚すると苦労する夫の特徴をお届けします。計画性の欠如「夫が見せる突然の行動や計画をたてないで行う出費により、2人の未来に対して不安を抱くようになりました」（31歳／女性）相手の計画性がない行動は、未来への不安に繋がることも。お互いの価値観を共有し、将来の目標について話し合うことで、改善の糸口を見つけられるかもしれませ