元SKE48の北野瑠華（24）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。初写真集「触れて、みる?」（白夜書房）のオフショットを公開した。 【写真】北野瑠華の大反響衝撃カット！ 黒いランジェリー調の水着姿を披露した北野。「写真集ゲットしてくれた？」と呼びかけた。フォロワーからは「すごい写真集だ！」「ずーっと見てる飽きない」「頑張ったね!ありがとう」などの声が寄せられた。 １４日に都内で