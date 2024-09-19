¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï17Æü¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç3Éô¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤ÈÂÐ·è¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍDF¥­¥à¡¦¥¸¥¹¤Ï77Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤¬¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß19ºÐ¤Î¥­¥à¡¦¥¸¥¹¤Ï´Ú¹ñ1Éô¾ëÆîFC¤Ç2022Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¢¥é¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Î´Ú¹ñÂåÉ½FW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤«¤éÀ¤