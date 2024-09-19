登録者数100万人超えのYouTuber・ハウスダストさんは9月14日、自身のYouTubeを更新。整形したおでこの経過報告をしました。【実際の画像：ハウスダスト、“広すぎるデコ”の整形を告白】「植毛の経過報告めっちゃ嬉しいぃぃぃ」ハウスダストさんは『【ついに完成】広すぎるデコを整形で治した結果、大成功すぎて毎日幸せです』と題して、動画を投稿しました。ハウスダストさんは、おでこが広いことがコンプレックスで植毛をしたよ