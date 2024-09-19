Photo: mio 9月も中旬になったら過ごしやすくなるかと思いきや、暑いですね。飲み物の携帯はまだまだ必須です。「身軽でいたいけれど飲み物も持ち運びたい」を叶えてくれるこのサコッシュなら、手ぶらでペットボトルを持ち運べるうえデザイン性も抜群。コンパクトに飲み物と必需品をまとめられました。500mlのペットボトルが横向きに収まる！