9月20日（金）～22日（日）に幕張メッセ国際展示場（千葉県）で開催されるアクションスポーツの国際競技会『X Games Chiba 2024』が、いよいよ今週に迫った。スケートボード、BMX、Moto Xの世界トップアスリートが一堂に介する同大会、その見どころを追ってみた。 ■出場選手～パリ金の吉沢恋はじめメダリストが目白押し！ オリンピックメダリストが多数出場する まず出場選手たちがすご